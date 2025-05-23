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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti

AK Parti'li Kaya, vefat eden 15 Temmuz gazisi Mehmet Sarıgül'ün ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 01:30
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Mehmet Sarıgül'ün ailesini ziyaret etti.

15 Temmuz Gazisi Mehmet Sarıgül

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde vurularak yaralanan Sarıgül, akciğer kanseri nedeniyle 59 yaşında vefat etti. Kaya, Sarıgül'ün ailesine başsağlığı dileyerek, taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ile Bir Araya Geldi

Kaya, Mehmet Sarıgül'ün eşi Mahi Sarıgül, oğlu Ahmet Sarıgül ve diğer aile fertleriyle bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Oğul Sarıgül, Babasıyla İlgili Hatıralarını Paylaştı

Ahmet Sarıgül, darbe girişiminin haberini aldıklarında Cumhurbaşkanı'nın çağrısından önce babasıyla birlikte köprüye ilk gidenlerden olduklarını belirtti. Sarıgül, "Köprüyü kapattıklarını duyduğumuzda arabayı bir yerde bırakıp köprüye doğru yürüdük. Karşılaştığımız kişiler, 'Ateş ediyorlar, gitmeyin vurulursunuz.' dediler. Babam, 'Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz, vatanımız için her şeyi yapma günü.' diyerek beni cesaretlendirdi." şeklinde konuştu.

Babasının Son Anları

FETÖ'cü hainler tarafından köprüde yaşanan olaylarda babasını kaybettiğini aktaran Ahmet Sarıgül, "Daha sonra beni arayarak babamın vurulduğunu söylediler. Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğünü duyunca oraya gittim. Sedyede yatarken bana, 'FETÖ'cü hainleri bertaraf edebildik mi?' diye sordu. Aklında sadece vatanı, devleti vardı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boğaziçi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boğaziçi Köprüsü'nde hain FETÖ darbe girişimine karşı direnirken vurulan 59 yaşında tedavi gördüğü akciğer kanserinden hayatını kaybeden gazi Mehmet Sarıgül'un ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boğaziçi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boğaziçi Köprüsü'nde hain FETÖ darbe girişimine karşı direnirken vurulan 59 yaşında tedavi gördüğü akciğer kanserinden hayatını kaybeden gazi Mehmet Sarıgül'un ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

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