AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiri

Yalçın'dan Özgür Özel'e Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" panelinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin isminin karıştığı bir yolsuzluk soruşturması üzerinden yaptığı eleştirileri sert bir dille yanıtladı. Yalçın, "Özgür Özel'in partimizi, doğrudan doğruya hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir yolsuzluk soruşturması üzerinden 'cuntacı' ilan etmeye kalkışması aklımıza ve hafızamıza hakarettir." ifadelerini kullandı.

Vesayet Zihniyeti ve Demokrasi Mücadelesi

Panel, 27 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın 18'inci yılı dolayısıyla düzenlendi. Yalçın, vesayetçilik zihniyetinin ülkenin ilerlemesini engelleyen en temel faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Yalçın, "Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır" diyerek CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi. Ayrıca, AK Parti'nin darbelerle ve muhtıralarla mücadele konusunda en etkin parti olduğunu vurguladı.

27 Nisan ve Demokrasi Önemi

Yalçın, 27 Nisan 2007'de karşılaşılan e-muhtıraya karşı gösterilen dik duruşun, askeri vesayetle bir mücadele olarak tarih sahnesine yazıldığını belirtti. "Demokrasi tarihinde ilk kez askeri vesayete karşı bir dik duruş sergilendi," diyen Yalçın, bu tavrın, vesayet mekanizmalarının çökertilmesinin başlangıcını oluşturduğunu söyledi.

Panelin devamında, "Bir Dik Duruşun Hikayesi" isimli video klip gösterildi. Yalçın'ın moderatörlüğünde, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin de konuşmalar yaptı. Panel, birçok AK Parti yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın 18'inci yılı dolayısıyla "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" paneli düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, panelde konuşma yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın 18'inci yılı dolayısıyla "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" paneli düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, panelde konuşma yaptı.