AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Düzce'de Nevruz'un Önemi Vurguladı

Kürşad Zorlu, Düzce'de yaptığı konuşmada Nevruz'un anlamını ve Türk milletinin birlik ve beraberliğindeki önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Düzce'de Nevruz'un Önemi Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Düzce'de Nevruz'un Anlamını Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Düzce'de düzenlenen programda, Nevruz bayramının tarihsel önemine dikkat çekti. "(Nevruz) Hunlar'dan Göktürkler'e, Selçuklular'dan Osmanlı Devleti'ne, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar büyük coşkuyla kutlanmış, milli birliğimizi taçlandıran böyle bir gün uzun zaman kutlama programlarına dahil edilmemişti. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden ülkemizin milli birlik unsuru zemini olarak artık Türk milletinin hafızalarına yerleşmiştir," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Düzce'de partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Zorlu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ihtiyacına vurgu yaptı. Zorlu, "Bu sebeple kentteki partililerle bir arada olmanın kendisini gururlandırdığını" ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin vizyonunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, Türk dünyası açısından da büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Nevruz'un Resmi Bayram Olarak Kutlanması İçin Teklif

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nevruzun resmi bayram günü olarak kutlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli adımları atma teklifini ortaya koyduğunu aktararak, "Biz de inşallah önümüzdeki günlerde grup yönetimimizle görüşerek bunun hayata geçirilmesini sağlayacağız," şeklinde konuştu.

Türk Devletleri ile İş Birliği

Zorlu, tüm Türk devletlerinin Nevruz'u ortak bir bayram olarak kutlama önerisini de gündeme getirerek, bu günün Türk Devletleri Teşkilatı için önemli bir birleşim noktası olacağını ifade etti. "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü gibi nevruz da bu 8 Türk devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı gün haline getirilecek," dedi.

Yerel Ziyaretler ve Toplumla Buluşma

Konuşmasının ardından Düzce'deki haneleri ziyaret eden Zorlu, burada vatandaşlarla da sohbet ederek, toplumun sorunlarına duyarlılık gösterdi. 68 yaşındaki Yadigar Derdiyok, yaşanan zorlukları dile getirerek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, dualarım sizinle," dedi.

Zorlu ayrıca, Düzce Kırım Türkleri Derneğini ziyaret ederek, AK Parti hükümetinin tüm Türk dünyasının yanında olacağını vurguladı. Yaşlılarla bir iftar programında bir araya gelen Zorlu, Düzce'den ayrılmadan önce, vatandaşlarla Otopark Camisi önündeki çay ocağında sohbet etti.

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