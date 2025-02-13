AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TÜSİAD'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ala, eski Türkiye'nin vesayet artıklarıyla ilgili yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ala, TÜSİAD YİK Başkanı'nın vesayet odaklarının sözcülüğünü üstlendiğini belirtti. "Eski Türkiye alışkanlıklarıyla yaptığı açıklamaları reddediyoruz. Görülüyor ki eski Türkiye'nin vesayet artıkları halen siyaset dışından milli iradeye müdahale alışkanlıklarını bırakamamışlardır" diye ekledi.

Ala, Türkiye'nin halkın doğrudan iradesiyle iş başına gelmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Milletimizin böyle az gelişmiş antidemokratik yol ve yöntemlere tahammülü yoktur" ifadelerini kullandı.