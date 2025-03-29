AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki

İnan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından yaşanan izinsiz gösterilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde kamu düzenini bozan ve vandalizme varan gösterilerde marjinal örgütlerin eylemlerine dikkat çeken İnan, bu durumun gençler üzerinden genellenmesinin büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde kamu düzenini bozan ve vandallık gösterilerinden geri durmayan marjinal örgütlü yapıların, bu ülkenin en büyük potansiyelini taşıyan gençlerimizin tümü gibi gösterilmesi, elbette gençlerimize yapılan büyük bir haksızlık" dedi.

İnan, ayrıca yolsuzluk dosyalarını bahane eden grupların tepkine karşılık, sokaklarda ve kampüslerde sükunet gösteren gençleri kutladı. "Çarşaf çarşaf yolsuzluk dosyalarını bahane ederek her yeri terörize eden gruplara karşı sükunet ve asaletiyle sabır gösteren arkadaşlarımızı kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

İnan, sanatçılara da eleştiride bulundu; "Gördüğüm kadarıyla günlerdir milyarlık rant ve yolsuzluk vakalarını savunmayan sanatçılar, bugün gençler üzerinden örtülü cari açıklarını kapatıyorlar" dedi. CHP yönetimini de eleştirerek, "Değerli sanatçılarımız, gençleri milyarlık rantlarının üzerinin kapanması için bir aparatlar olarak kullanan bu cesaretsiz ve riyakar CHP yönetimine en ufak bir tepki göstermedikçe, samimiyetiniz elbette sorgulanır" ifadelerini kullandı.

İnan, CHP zihniyetinin her seçimde gençlere düşmanlık gösterdiğini belirterek, "O nedenle dün gençleri harcayanlar, bugün sizi de harcamaktan çekinmeyecekler" diye ekledi.