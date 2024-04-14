AK Parti içinde 'Istakoz' paylaşımı tartışması sosyal medyada gündem oldu

AK Parti içinde, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaşması, parti içinde yeni bir polemiğe sebep oldu. Bu paylaşım, özellikle ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşların tepkisine neden oldu ve partinin bazı isimleri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.







Bursalı'nın paylaşımı, parti içinde de büyük yankı uyandırdı. Önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'yı hedef alarak sert bir şekilde eleştirdi ve istifasını istedi. Birinci'nin açıklamaları, partinin içindeki tansiyonu daha da artırdı.





AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Bursalı'nın paylaşımını sert bir dille eleştirdi ve parti içinde halkla bağlantısını yitirmiş ve görgüsüz olarak nitelendirdi.

Bursalı'nın sosyal medya hesabını yorumlara kapatmasıyla birlikte, parti içindeki gerilim daha da belirgin hale geldi. Bu tartışmaların ardından dikkat çeken bir başka gelişme de eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'den geldi. Filiz, Maldivler'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak gözleri üzerine çekti.