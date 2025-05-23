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AK Parti'li Saygılı, DSİ'nin İzmir'deki 22 Yılda 221 Tesisi Hizmete Sunduklarını Açıkladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, DSİ'nin 22 yılda 221 tesisle İzmir'e 61,5 milyar liralık yatırım yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:58
AK Parti'li Saygılı, DSİ'nin İzmir'deki 22 Yılda 221 Tesisi Hizmete Sunduklarını Açıkladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de son 22 yılda hayata geçirdiği projeleri değerlendirerek, şehrin altyapısına yaptığı katkıları vurguladı. Saygılı, DSİ'nin 2003 yılından bu yana İzmir'e toplam 61 milyar 500 milyon liralık bir yatırım yaptığını ve 221 tesisin hizmete sunulduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Saygılı, "İzmir'e değer katmaya, toprağını bereketlendirmeye ve suyunu geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı. AK Parti olarak şehirde kalkınmayı destekleyecek önemli projelere imza attıklarını belirten Saygılı, 22 yıl içinde DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımlara da dikkat çekti.

Saygılı'nın açıklamalarına göre, bu dönemde gerçekleştirilen projeler arasında şunlar yer alıyor:

  • 36 baraj
  • 10 gölet
  • 9 yer altı depolama tesisi
  • 51 sulama tesisi ile toplamda 46 bin 558 hektar alan sulamaya açıldı.
  • 5 içme suyu tesisi ile 133 milyon 600 bin metreküp içme suyu temin edildi.
  • 1 arazi toplulaştırma projesi ile 10 bin 950 hektarda verim artışı sağlandı.
  • 109 taşkın koruma tesisi ile can ve mal güvenliği güvence altına alındı.

Saygılı, "Tam 221 dev eser, 61 milyar 500 milyon liralık yatırım, her damlasında hizmet, her karışında emek var. İzmir'i ihmal edenlere rağmen AK Parti olarak çalışıyor, üretiyor, şehrimizi yarınlara taşıyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, DSİ'nin İzmir'de 2003 yılından bu yana 61 milyar 500...

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, DSİ'nin İzmir'de 2003 yılından bu yana 61 milyar 500 milyon liralık yatırım yaptığını, 221 tesisi hizmete sunduğunu ifade etti.

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