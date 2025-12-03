AK Parti Nilüfer'e 3 Bin Yeni Üye

AK Parti Nilüfer teşkilatı saha çalışmalarıyla 3 bin yeni üye kazandırdı; Davut Gürkan üye seferberliği, belediye eleştirileri ve yatırımları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:05
AK Parti Nilüfer İlçe teşkilatı, son dönemde yürüttüğü saha çalışmaları, mahalle buluşmaları ve üye faaliyetleriyle 3 bin yeni üyeyi partiye kazandırdı.

Saha çalışmaları ve yeni üyeler

Danışma Meclisi toplantısının açılışında konuşan Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alparslan, sahadaki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ve AK Parti'ye katılan her bir üyenin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Alparslan, Nilüfer'in tüm mahallelerinde vatandaşlarla temas kurduklarını belirterek, aralarına katılan 3 bin yeni üyeye hoş geldiniz dedi ve saha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

İl Başkanı Davut Gürkan'ın değerlendirmeleri

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, özellikle son üç ayda Nilüfer teşkilatının üye çalışmalarındaki yoğun gayrete dikkat çekti ve her bir mahalle başkanı ile teşkilat mensubuna teşekkür etti. Gürkan, üye seferberliğinin boyutuna işaret ederek, Üye seferberliği kapsamında Mayıs aydından bu yana Türkiye genelinde 750 binden fazla yeni üye aramıza katıldığını ifade etti.

Gürkan, üye çalışmalarının sadece sayı olmadığını belirterek sahada vatandaşlarla buluşmanın, onların öneri ve taleplerini dinlemenin güveni pekiştirdiğini söyledi ve biz sahada oldukça vatandaşın kendini yalnız hissetmediğini vurguladı.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştiriler de yapan Gürkan, 20 yıl belediye başkanlığı yaptığı ilçede 'Ben Nilüfer'de hangi derenin suyunun nereye aktığını, kanalizasyonun nereden geçtiğini yeni yeni öğreniyorum' demesinin yönetim zafiyetinin itirafı olduğunu söyledi. Gürkan, verilen vaatlerin yerine getirilmediğini, gösterildiklerinde ise hizmetlerin ya AK Parti tarafından yapıldığını ya da AK Parti tarafından başlatıldığını belirtti.

Mevcut yönetimin son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldiğini ifade eden Gürkan, ortaya koydukları tek şeyin usulsüzlük ve yolsuzlukla anılmak olduğunu kaydetti.

Gürkan, geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen su zammına dair olarak da göreve gelir gelmez hesaba kitaba bakmadan yüzde 25 indirim yaptıklarını ve bunun iki milyardan fazla zarar oluşturduğunu, ardından bu indirimi yüzde 30 zamla geri aldıklarını söyledi. Ayrıca 18 metreküplük kademeyi 12 metreküpe düşürdüklerini, atık su bedellerine zam yaptıklarını ve yılbaşından sonra bu zamların yüzde 100'ü aşacağını; Bursalı vatandaşların ağır fatura yüküyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Yatırımlara değinen Gürkan, devletin özellikle altyapı, ulaşım ve su işleri alanında önemli projeler yürüttüğünü belirtti. Gürkan, 2003 ile 2025 yılları arasında sadece DSİ tarafından Bursa'ya 58,9 milyar liralık yatırım yapıldığını, 2025 yılı itibarıyla devam eden projelerin toplam maliyetinin 33 milyar lira olduğunu ve bunların yanında 51 milyar liralık yeni yatırımların hayata geçirilmeye hazır olduğunu söyledi.

Ulaşım projelerinde belediyenin yetersiz kaldığını, kamulaştırma yapılmadığı için projelerin geciktiğini ifade eden Gürkan, '18 ay boyunca bir metrekare kamulaştırma yapmadılar' sözleriyle projelerde ciddi aksama olduğunu belirtti. Gürkan, Ulaştırma Bakanlığı projeleri devralmasaydı bugün hiçbir ilerleme olmayacağını ekledi.

Konuşmasını birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlayan Gürkan, teşkilatın gücünü sahada göstermeye devam edeceklerini, teşkilat ruhuyla bir araya gelerek hizmetleri istişare ettiklerini ve önümüzdeki süreçlerde de vatandaşla yan yana sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından yeni üyelere AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi.

