AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir?

Belgin İba: Edirne'yi Geleceğe Taşıyan Lider Profil

Belgin İba, 1975 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan İba, iş kadını kimliğinin yanı sıra 2009-2014 yılları arasında AK Parti Edirne Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuk annesi olarak ailesine de vakit ayıran Belgin İba, 2019 yılında AK Parti Edirne İl Başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı döneminde gösterdiği performansla dikkat çeken Belgin İba, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek mazbatasını aldı. İl Başkanlığı sürecinde partisinin oy oranını artırmak için aktif bir rol oynayan İba, 2020 yılında geçirdiği kaza sonrasında sağlığına kavuşarak siyasi kariyerine odaklandı.

2024 yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Edirne Belediye Başkan adaylığı için önerilen Belgin İba, bu sorumluluğu büyük bir samimiyetle üstlendiğini ifade etti. Edirne'nin karşılaştığı sorunları çözmek ve şehre hizmet etmek amacıyla projeler geliştiren İba, turizm, tarım, sanayi, ulaşım, altyapı, kültür, spor ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Belgin İba, Edirne'nin potansiyelini maksimum düzeyde kullanarak şehri daha ileri taşıma vizyonuyla hareket ediyor. Edirne'nin hak ettiği değeri bulması için çaba harcayacak olan İba, liderlik vasıflarıyla ön plana çıkarak şehri geleceğe taşıyan bir profil çiziyor.