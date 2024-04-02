AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama: “Milletimiz uyarıda bulunmuştur”

AK Parti MYK toplantısı ile ilgili basın toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan toplantıda tek bir gündem maddesinin olduğunu ve o maddenin de seçim sonuçları olduğunu ifade etti. Seçimlerdeki sonuçları tüm boyutları ile değerlendireceklerini belirten Çelik, “her seçim bir demokrasi şölenidir” ifadelerini kullandı.

“Bu seçimle demokrasi güç kazandı”

Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, Türkiye’de bu seçimle demokrasinin güç kazandığını ifade etti. Milletin sandıkta vermiş olduğu mesajları derinlemesine bir şekilde okuyacaklarını belirten Çelik, “Sandıktaki mesaj, partimizin önümüzdeki süreçte izleyeceği yolu belirleyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Seçim sonuçlarının arzuladıkları gibi olmadığını da belirten AKP Sözcüsü Çelik, “ Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var. Verilen mesajı, neden böyle olduğunu tüm boyutları ile ele alacağız. Milletin mesajını almak siyasi namusun bir gereğidir” dedi.

Van’daki olaylarla ilgili de konuştu

Ömer Çelik, Van’da yaşanan olaylara da değindi. Olaylarla ilgili olarak, “Bu durum yasal mevzuatla ilgili. Siyasetin , hükümet alanının müdahale edebileceği bir konu değildir. Burada yetkili il seçim kurulu ve sonrasında da YSK’dır. Eğer hukuken haklılarsa zaten sonuç istedikleri gibi olur.” şeklinde konuştu.

“Erken seçim çağrılarının bir mantığı yok”

AK Parti Sözcüsü Çelik, erken seçimle ilgili olarak ise “Erken seçim çağırılarının hiçbir mantığı yok. Genel seçim Mayıs ayında yapıldı. Cumhurbaşkanımız ve Kabinesi 5 yıl boyunca yetkiye sahiptir. Bu seçim yerel seçimdir ve yerel yönetimlerle ilgilidir.” dedi.