AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Yolsuzluk İddialarına Dikkat Çekti

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Sivas Bayramlaşma programında yolsuzluk iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güler, yolsuzluk ve hırsızlık konularında yürütülen soruşturmaların ciddiyetine vurgu yaparak, "İnsan biraz utanır, insan biraz ar duyar, mahcup olur, yüzü kızarır" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk İddialarına Cevap Verilmesi Gerekiyor

Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında sayfalar dolusu belgelerin bulunduğunu ve 121 sayfalık bir soru dosyasının hazırlandığını belirtti. "Belediye başkanlığını yönetiyorsunuz, kamu zararı oluşturmuşsunuz. İddialar var, cevap verin" şeklinde konuştu.

Muş'taki Baklava Skandalı

Konuşmasında örnek olarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın Meclis’te gündeme getirdiği skandalı aktaran Güler, "95 milyon liralık, Muş'taki bir bakkaldan İstanbul'a baklava almış. Hesaplıyoruz 450 ton ediyor. İnsanda bir utanma, sıkılma olur, bir cevap verin!" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Milletin Uyanıklığı ve Hizmet Kervanı

Güler, yolsuzluk konusunun toplumsal huzuru bozacak bir durum olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz uyanık, kimin bu aziz millete hizmet ettiğini görüyor" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar da yer aldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına atıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına atıldı.