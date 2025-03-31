DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

Abdullah Güler, Sivas'ta yolsuzluk soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:50
AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Yolsuzluk İddialarına Dikkat Çekti

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Sivas Bayramlaşma programında yolsuzluk iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güler, yolsuzluk ve hırsızlık konularında yürütülen soruşturmaların ciddiyetine vurgu yaparak, "İnsan biraz utanır, insan biraz ar duyar, mahcup olur, yüzü kızarır" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk İddialarına Cevap Verilmesi Gerekiyor

Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında sayfalar dolusu belgelerin bulunduğunu ve 121 sayfalık bir soru dosyasının hazırlandığını belirtti. "Belediye başkanlığını yönetiyorsunuz, kamu zararı oluşturmuşsunuz. İddialar var, cevap verin" şeklinde konuştu.

Muş'taki Baklava Skandalı

Konuşmasında örnek olarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın Meclis’te gündeme getirdiği skandalı aktaran Güler, "95 milyon liralık, Muş'taki bir bakkaldan İstanbul'a baklava almış. Hesaplıyoruz 450 ton ediyor. İnsanda bir utanma, sıkılma olur, bir cevap verin!" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Milletin Uyanıklığı ve Hizmet Kervanı

Güler, yolsuzluk konusunun toplumsal huzuru bozacak bir durum olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz uyanık, kimin bu aziz millete hizmet ettiğini görüyor" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar da yer aldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına atıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına atıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!