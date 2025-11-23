AK Parti ve MHP'den Eskişehir Dadaşlar Derneği'ne Ortak Ziyaret

AK Parti ve MHP Eskişehir il başkanları, Dadaşlar Derneği'ni ziyaret ederek ülke ve şehir gündemiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:08
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Eskişehir Dadaşlar Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette hem ülke hem de Eskişehir'in güncel gündemi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İstişarelerde bulunduk

Gürhan Albayrak ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

MHP İl Başkanımız İsmail Candemir ile birlikte Eskişehir Dadaşlar Derneği’nde kıymetli dadaş kardeşlerimizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğündeki Terörsüz Türkiye idealimiz başta olmak üzere hem ülke hem de şehrimizin gündemine dair istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için Eskişehir Dadaşlar Derneği Başkanımız Cemal Çavdar’a ve tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

