AK Partili Metin Külünk'ten Tartışma Yaratacak Seçim Açıklaması

Yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, siyasetçiler de çeşitli açıklamalarda bulunuyor. AK Partili Metin Külünk, katıldığı bir programda gündemi değerlendirirken, özellikle geçim sıkıntıları ve yerel seçimle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Külünk, ekonomik zorluklara dikkat çekerek, yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı ve seçim atmosferine yeni bir boyut kazandırdı.





Külünk açıklamasında, "estoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor. Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor. Herkes Beşiktaş’ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul’da… İstanbul’un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli’nin bir hattı ile, Üsküdar’ın bir hattı ile, Kadıköy’ün bir hattı ile eşit değil… Hatta Kartal’ın E-5’in üstü ile E-5’in altı denizin sahil… Birbiri ile eşit değil…" ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlere dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Metin Külünk '1 Nisan günü erken seçim konuşulur ' dedi. Külünk açıklamalarında 'biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyorum bunu seçim' odaklı seçime gidilirse bu durumun sorun yaratacağına vurgu yaptı. Bu şekilde ilerlenirse 31 Mart seçimlerinin sonrasında 1 Nisan günü erken seçim konuşmalarının gündeme geleceğine dair düşüncelerini belirtti.