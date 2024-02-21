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Akaryakıt indirimi tabelalara yansıdı: İşte güncel yakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. İndirim ve zam haberleriyle sürekli değişen fiyatlar, 21 Şubat 2024 itibarıyla ne kadar oldu? Benzin ve motorin litre fiyatları kaç lira, dizel yakıtın fiyatı ne durumda?

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:43
Akaryakıt indirimi tabelalara yansıdı: İşte güncel yakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar, indirim ve zam haberlerine göre fiyatları yakından izliyor.

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1,21 TL indirim yapıldı. İndirim, fiyatlara hemen yansıdı. İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle; benzinin litresi ortalama 41,22 lira, motorinin litresi ise 43,10 lira.

EPDK AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN YENİ ADIM

Bazı ülkeler ham petrol fiyatlarını düşürdü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu indirimlerin vatandaşa da yansımasını istedi. Marj oranlarında yapılan güncelleme sonucu, benzin ve motorin fiyatları 1 ile 1,5 TL arasında azalacak.

AKARYAKIT FİYAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarını belirlerken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru izlenerek, bir fiyat değişim farkı uygulanarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.

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