Akdeniz'de 115 kg'lık Dev Kılıç Balığı Tekneye 2,5 Saatlik Mücadeleyle Alındı

Hataylı balıkçı Mustafa Oktay, Akdeniz'de oltasına takılan 1,5 m uzunluğundaki 115 kg'lık kılıç balığını 2,5 saat süren mücadeleyle tekneye aldı ve İzmir'de 65 bin TL'ye sattı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:20
Akdeniz'de 115 kilogramlık kılıç balığına 2 buçuk saatlik mücadele

Hatay Dörtyol'da Mustafa Oktay ve ekibi tekneye aldı; balık İzmir'de kilosu 500 TL'den satıldı

Hatay'da balıkçılık yapan Mustafa Oktay ve ekibi, Akdeniz açıklarında oltalarına takılan devasa bir kılıç balığını tekneye çekmeyi başardı. Av sırasında yakalanan balık 1,5 metre uzunluğunda ve 115 kilogram ağırlığındaydı.

Babadan devraldığı mesleği 35 yıldır sürdüren Oktay ile üç arkadaşı, avı başlattıktan sonra yaklaşık 2 buçuk saat boyunca balıkla mücadele etti. Güçlü yapısı ve direnç göstermesiyle bilinen kılıç balığını, ekip büyük uğraş sonucu tekneye aldı; kıyıya getirildiğinde dört kişinin yardımıyla taşınabildi.

Yakalanan dev balık daha sonra İzmir'de bir işletmeye, kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı. Bölge halkı ve balıkçılar, hem boyutu hem de ağırlığıyla bu avı son yılların en dikkat çekici olayı olarak değerlendirdi.

Olayla ilgili konuşan Mustafa Oktay, "Hatay Dörtyol’da profesyonel olarak balıkçılık yapıyoruz. Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür. Dört kişi birlikte 2 buçuk saat uğraşarak tekneye alabildik. İzmir’deki restoranlara toptan olarak gönderdik. Toplamda 115 kilo geldi ve yaklaşık 65 bin TL’ye sattık. Mesleğimiz baba mesleği, yıllardır bu işin içindeyiz. Zaman zaman teknelerimizde balığa çıkıyoruz ve bu tür büyük avlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

Not: Olay Dörtyol ilçesi açıklarında gerçekleşti ve yakalanan kılıç balığı bölge tarafından ilgiyle karşılandı.

