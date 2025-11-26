Akhisar'da Evinde İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Manisa Akhisar'da, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği tespit edilen H.T., jandarmanın operasyonuyla yakalandı; çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:19
MANİSA (İHA) – Manisa’nın Akhisar ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon ve tespit

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, H.T. isimli şahsın ikametinin bir odasında kontrollü ısı ve hava sirkülasyonu sağlayan bir iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Tespit üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda, 26 kök saksı içerisinde kenevir bitkisi ile birlikte, 1 adet klima, 1 adet vantilatör, 1 adet termostat, 2 adet ısı ve akım düzenleyici adaptör, 14 adet çeşitli lamba ve ampul, 4 litre sıvı gübre ve kablo tesisatından oluşan iklimlendirme düzeneği ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili olarak 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan H.T. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

