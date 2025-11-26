Akhisar'da Operasyon: 43 Tarihi Eser ve 2 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Akhisar'da Jandarma ve JASAT'ın operasyonunda 2 metal dedektör, 43 parça tarihi eser ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; İ.O. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:02
Akhisar'da tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri önemli bir operasyona imza attı.

İstihbarat çalışmaları sonucu, İ.O. adlı şüphelinin teknik cihazlarla izinsiz kazı yaparak yer altından tarihi eser niteliğinde eşyalar çıkardığı ve bunları satarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

Arama ve ele geçirilenler

Şüphelinin ikametinde 24 Kasım 2025 tarihinde yapılan aramada, 2 adet metal dedektör, 43 parça muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği tespit edilerek el konuldu.

Jandarma ekipleri, şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, kültürel mirasa zarar veren kaçak kazılara karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

