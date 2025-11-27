AKİB Olağanüstü Genel Kurula: Ali Hızar Tek Aday

Kurumsal yapılanmada yeni dönem hedefi

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), kurumsal yapısını yeniden tanımlamak amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldı. Avrupa’daki Türk iş dünyasını ve 400 bin Kayseriliyi temsil eden örgütün bu adımı, önümüzdeki döneme güçlenmiş bir yapı ile girme arzusunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kurucu Genel Başkan Ali Hızar’ın tek aday olarak genel kurula gitmesi, teşkilat içindeki güç dengelerinin büyük ölçüde konsolide olduğuna işaret ediyor. Bu durum, üyelerin mevcut liderlik modelinin devamından yana güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor.

Yönetimde beklenen değişimler

Başkan Hızar’ın yeniden adaylığı, kurum içinde hedeflenen 'istikrar + elini taşın altına koyacak tam kadro oluşumu' yönündeki çabaların bir işareti olarak sunuluyor. Kulislerde, yeni dönemde AKİB yönetiminde sürpriz ve etkili 4-5 ismin yer alacağı konuşuluyor. Ayrıca Kayseri’nin önde gelen ve Avrupa ile ticari ilişkileri güçlü 2-3 iş insanının da ana yönetimde görev alması bekleniyor.

Yönetime alınacak isimlerin hem Avrupa’daki Türk işveren camiasında hem de Kayseri merkezli ekonomide etkili aktörler arasından seçilmesi planlanıyor.

Beklentiler ve hedeflenen etkiler

Olağanüstü genel kurulun AKİB’i hem kurumsal hem de operasyonel açıdan yeni bir evreye taşıması öngörülüyor. Hızar’ın ekibine katacağı yeni isimlerle birlikte Avrupa çapında marka değerinin yükselmesi, kurum içi koordinasyonun güçlenmesi ve Kayseri-Avrupa diasporasının ekonomik entegrasyonunun artması bekleniyor.

