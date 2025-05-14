Akkuyu Nükleer Santrali'nde Rus-Türk Ortak Tatbikatı Planlanıyor

Akkuyu Nükleer Santrali'nde Güvenlik İçin Ortak Tatbikat

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanlar ile bölgedeki yerel halkın güvenliğini artırmak amacıyla Rus ve Türk yetkililer gelecek yıl ortak bir tatbikat planlıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Aleksandr Kurenkov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerini ele aldı.

Görüşmede, özellikle Rus yangın söndürme uçaklarının Türkiye'deki faaliyetleri masaya yatırıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında sona yaklaşıldığı hatırlatılarak, bu projenin Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağladığı belirtildi.

Tatbikatın Detayları

Bakan Kurenkov, santral personelinin ve yerel halkın güvenliğini sağlamak için ortak tatbikat önerisinde bulunarak, "Tatbikatlar sırasında Rus ve Türk uzmanlar, yangın söndürme ve radyoaktif maddelerin yayılmasıyla ortaya çıkan acil durumların ortadan kaldırılması konusunda eğitim verebilecek" dedi.

Ayrıca, iki ülke itfaiyeci ve kurtarma personelinin niteliklerinin geliştirilmesi ve teknik potansiyelin artmasına yönelik işbirliklerinin de üzerinde durdu. Kurenkov, "Bugün 32 ülkeden 700'den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlisi eğitim kurumlarımızda eğitim alıyor. Türk meslektaşlarımızı eğitim programlarımıza dahil görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bilgiç ise, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na Türkiye ile insani müdahalede işbirliği için teşekkür ederek, Rus kurtarma görevlileri ve itfaiyecilerinin tecrübeleri ve niteliklerine dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanların ve bölgedeki yerel halkın güvenliği için Rus ve Türk yetkililer gelecek yıl ortak tatbikat yapılması üzerinde çalışıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov (fotoğrafta), Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı toplantıda ortaklık ilişkilerini görüştü.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanların ve bölgedeki yerel halkın güvenliği için Rus ve Türk yetkililer gelecek yıl ortak tatbikat yapılması üzerinde çalışıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov (fotoğrafta), Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı toplantıda ortaklık ilişkilerini görüştü.