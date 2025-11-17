Aksaray'da 17 Yaşındaki Öğrenci Okul Çıkışı Bıçaklandı

Aksaray Taşpazar'da okuldan dönen 17 yaşındaki M.D., Eski Sanayi Caddesi'nde tanımadığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı; hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Olayın ayrıntıları

Aksaray'da okuldan evine dönen 17 yaşındaki M.D., Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay anında neye uğradığını şaşıran genç için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde M.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

