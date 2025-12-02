Aksaray'da Alkollü Sürücü Makam Aracına Çarptı

Aksaray'da alkollü sürücü, İl Emniyet Müdür Yardımcısının makam aracına çarptı; yaralanma yok, sürücünün 1.19 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 00:09
Aksaray'da alkol aldıktan sonra aracını trafiğe süren bir sürücü, Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Öztürk'ün bulunduğu makam aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza Detayları

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Fatih Mahallesi istikametine seyreden Miraç Mustafa A. idaresindeki 68 FK 398 plakalı Opel marka otomobil, ışıklara yaklaştığı sırada yanında seyreden ve içinde Zafer Öztürk'ün bulunduğu 68 AEP 841 plakalı makam aracına çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından kaçma girişiminde bulunan sürücü yakalandı ve ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yasal İşlem ve Cezalandırma

Kaza yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı alkol ölçümünde sürücünün 1.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

