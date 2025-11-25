Aksaray'da ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız sürücüye 24 bin 182 lira ceza

Aksaray'da ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araçla yakalanan Sami Can A.'ya 24 bin 182 lira ceza kesildi; sürücü "Yapacak bir şey yok" dedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 19:49
Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen uygulamada, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir otomobili durdurdu. Yapılan denetimde sürücünün ve aracın eksiklikleri tespit edildi.

Uygulama ve tespitler

Trafik ekipleri, Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 ADS 699 plakalı otomobili durdurarak kontrol etti. Sürücünün Sami Can A. (20) olduğu belirlenirken, yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu; aracın ise muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi.

Genç sürücü, polis ekiplerine bir süre ceza muafiyeti için ricada bulundu; ancak çabaları karşılık bulmadı ve ekipler tarafından 24 bin 182 lira para cezası uygulandı.

Olayın ardından

Cezaların ardından aracın trafikten men edilip otoparka çekileceği yönünde bilgi alan sürücü, sigortacısını arayarak aracının sigortasını yaptırdı ve men edilmekten kurtuldu. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sami Can A. şu ifadeleri kullandı: "Ehliyetsizlikten ceza yedim, muayenesiz ve sigortasızlıktan da ceza yedim. Aracım trafikten men. Polis abilerimiz arabamı bağlayacaktı sigortamızı yatırdık. Yapacak bir şey yok. Gerekeni yapıyor abilerimiz".

Olayla ilgili işlemler, mevzuat çerçevesinde trafik ekiplerince devam ediyor.

