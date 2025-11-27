Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Fatih Mahallesi 4130 Sokak'ta trafik kazası

Aksaray'da gerçekleşen trafik kazasında bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi 4130 Sokak üzerinde, İ.B. idaresindeki 06 PSF 51 plakalı otomobil ile M.D. (61) yönetimindeki 50 DE 974 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, otomobil sürücüsü İ.B. başından aldığı darbe ile yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

