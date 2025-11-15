Aksaray'da Kar Yağışı: Güzelyurt ve Helvadere Beyaza Büründü
Sabaha karşı başlayan yağış, Güzelyurt'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu
Aksaray’ın yüksek kesimlerinde yer alan Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilçe ve beldeyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe ve beldeyi beyaza bürürken, tarihi dokuyla bütünleşen yağış özellikle Güzelyurt ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer devam ederken, merkezde yağmur yağışı etkili oluyor.
AKSARAY’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YER ALAN GÜZELYURT İLÇESİ VE HELVADERE BELDESİNDE SABAHA KARŞI ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLÇE VE BELDEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.