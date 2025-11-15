Aksaray'da Kar Yağışı: Güzelyurt ve Helvadere Beyaza Büründü

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilçe ve beldeyi beyaza bürüdü; Güzelyurt'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:22
Sabaha karşı başlayan yağış, Güzelyurt'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu

Aksaray’ın yüksek kesimlerinde yer alan Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilçe ve beldeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe ve beldeyi beyaza bürürken, tarihi dokuyla bütünleşen yağış özellikle Güzelyurt ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer devam ederken, merkezde yağmur yağışı etkili oluyor.

