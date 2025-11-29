Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

Aksaray Pamucak Mahallesi'nde Fatma Nur Y., erkek arkadaşının yeni sevgilisi Hatice Nur B.'yi bacağından bıçakladı; saldırgan yakalandı, saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:13
Olayın Özeti

Aksaray'da, Pamucak Mahallesi 903 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sosyal medyada tanıştığı erkek arkadaşının yeni bir ilişkiye başladığını öğrenen Fatma Nur Y. (18), gece yarısı sokakta karşılaştığı Hatice Nur B. (18)'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Fatma Nur Y., erkek arkadaşının yeni sevgilisinin Hatice Nur B. olduğunu öğrenmesinin ardından ertesi gece sokakta karşılaştığı genç kadına bıçakla saldırdı. Olay sırasında çevreden gelen kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans içinde ilk müdahalesini yaparak daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Fatma Nur Y. gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

