Aksaray'da Kontrolsüz Yıkım: Eski TEDAŞ İş Merkezi'nden Düşen Moloz 3 Dükkanı Zarar Verdi

Aksaray Belediyesi'nin gece yaptığı kontrolsüz yıkımda eski TEDAŞ iş merkezinden düşen beton parçaları 3 ayrı dükkana zarar verdi; polis inceleme yaptı, hasarın karşılanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 00:42
Gece yapılan yıkım kazayı önledi, maddi hasar oluştu

Aksaray Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen eski TEDAŞ iş merkezindeki çalışmalar sırasında, kontrolsüz yıkım sonucu büyük beton ve moloz parçaları düştü.

Olay, Minarecik Mahallesindeki eski iş merkezinin yıkımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yıkımın gece saatlerinde yapılması muhtemel bir faciayı önledi; ancak düşen molozlar karşısında bulunan 3 ayrı dükkanta maddi hasara yol açtı.

Paniğe yol açan olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve yıkım yerinde inceleme yapıldı. Yıkım ekipleri, dükkanların üzerine düşen moloz parçalarını temizledi.

Oluşan hasarın Aksaray Belediyesi tarafından karşılanması beklendiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Vatandaşlar ve işyeri sahipleri, yıkım çalışmalarının güvenlik önlemleri artırılarak yürütülmesini talep ediyor.

