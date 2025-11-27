Aksaray'da narkotik operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da narkotik ekiplerinin 15 günlük operasyonunda çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirildi; 15 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:44
15 günlük uygulamada çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son 15 gün içerisinde düzenlenen uygulama ve operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile suç unsuruna el konuldu.

Ele geçirilenler: 900 gram sentetik kannabinoid, 837 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 59 adet sentetik ecza, 1 gram eroin, 24 gram amfetamin, 17 bin 425 nakit para, 2 adet tabanca ve 1 adet hassas terazi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

