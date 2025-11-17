Aksaray'da Ön Plakasız Aracıyla Kaçan Sürücü Kahvede Polis Tarafından Yakalandı

Aksaray’da ön plakası olmayan araçla jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan Mahmut K. polis tarafından bir kahvede yakalandı; sürücüye 5 bin 900 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:49
Aksaray'da Ön Plakasız Aracıyla Kaçan Sürücü Kahvede Polis Tarafından Yakalandı

Aksaray'da Ön Plakasız Aracıyla Kaçış ve Yakalanma

Olay, Aksaray-Adana Karayolu üzerinde gerçekleşti. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray istikametine seyreden ve ön plakası bulunmayan otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçış ve Takip

İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Olay, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bildirildi ve Taşpınar mevkiinde Aksaray jandarma ekipleri tedbir alarak kaçan aracı bekledi. Araç tekrar görüldüğünde ekiplerin yeni ihtarına yine uymayan sürücü, şehir merkezi yönüne doğru hızla kaçışını sürdürdü. Aracın arka plakası 59 AKE 001 olarak tespit edildi.

Konya ve Aksaray jandarma ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü nedeniyle Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü alarma geçirildi; karayolu ve şehir merkezi dahil tüm kavşaklar tutuldu.

Yakalanma ve Sonrası

Yapılan çalışmada, kaçan sürücünün Mahmut K. (23) olduğu belirlendi. Mahmut K., şehir merkezindeki bir kahvehanede kahve içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin araç ve sürücü üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücüye ön plakası bulunmamaktan ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan dolayı cezai işlem uyguladı; sürücüye 5 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek "Seni arka cebimden çıkartırım" dedi ve gazetecilere küfredip saldırmak istedi. Polis ekipleri sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İşlemlerinin ardından sürücü serbest bırakılırken, konuyla ilgili jandarma ekiplerinin de işlem yaptığı öğrenildi.

