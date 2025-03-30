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Aksaray'da Sulama Kanalına Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:16
Aksaray'da Sulama Kanalına Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray’da 5 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çimeliyeniköy’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Yavaş isimli çocuk, evinden çıkarak şeker toplamak üzere yola çıktı. Yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip sulama kanalına düştüğü öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Dalgıç ekipleri de suda arama çalışmaları başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük Sinan’ın cesedi Sapmaz köyü yakınlarında bulundu. Cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

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