Akşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kutlama

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Akşehir Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Okul Müdürü Mukatter Eryılmaz yaptı.

"Bu özel gün, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak, farkındalık oluşturmak ve toplumları bilinçlendirmek için kutlanmaktadır. Engellilik, bir eksiklik değil, insanların çeşitliliğidir. Her bireyin potansiyeli ve ihtiyaçları farklıdır. Bu farklılıklar ayrıştırmak yerine dayanışmaya ve anlayışa davet etmektedir" dedi.

Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle sona erdi.

Programa; Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Akşehir Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile engelli öğrencilerin aileleri katıldı.

