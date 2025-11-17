Akşehir'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce elektronik sigara, kaçak sigara ve 15 kg kıyılmış tütün ele geçirildi; iki şüpheli adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:00
Konya Akşehir'de yürütülen operasyonun ayrıntıları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1.600 elektronik sigara, 1.600 elektronik sigara kiti, 10.000 tek dal sigara, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 300 pipo tütünü bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.İ.S. ve R.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

