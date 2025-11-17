Akşehir'de Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Konya Akşehir'de yürütülen operasyonun ayrıntıları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1.600 elektronik sigara, 1.600 elektronik sigara kiti, 10.000 tek dal sigara, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 300 pipo tütünü bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.İ.S. ve R.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İKİ AYRI OPERASYONDA BİN 600 ADET ELEKTRONİK SİGARA, BİN 600 ADET ELEKTRONİK SİGARA KİTİ, 10 BİN ADET TEK DAL SİGARA, 500 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, 15 KİLOGRAM KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN VE 300 ADET PİPO TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.