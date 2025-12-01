Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, bin 400 sentetik ecza ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde durdurulan araçta bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi; şüpheli İ.Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:13
Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, bin 400 sentetik ecza ele geçirildi

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun gelişimi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda takip edilen şüphelinin kullanacağı araç, Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 kara yolu üzerinde Akşehir yakınlarında durduruldu.

Durdurulan araçta bulunan şüpheli İ.Ş. gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelinin üzerinde ve valizinde yaptıkları aramada bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Adli süreç

Şüpheli İ.Ş. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

