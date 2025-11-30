Aktaş Şelalesi Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçilerini Büyülüyor

Akçakoca’daki Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı, 50 metre yükseklikten akan şelale ve sonbahar renkleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:15
DÜZCE(İHA) — Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden paylaşım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı hakkında paylaşım yaparak "Aktaş Şelalesi misafirlerini sonbaharın en güzel renkleriyle ağırlıyor" notunu düştü.

Akçakoca’ya 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan ve 50 metre yükseklikten akan şelalenin çevresini kaplayan kestane, çınar ve gürgen ağaçları bölgeyi yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla beziyor.

Yürüyüş parkurunda gezinti yapmak, suyun sesini dinlemek ve zengin bitki örtüsünü gözlemlemek için gelen ziyaretçiler, hazan mevsiminin son günlerini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

