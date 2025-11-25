Akyazı'da Trafik Kazası: 36 Yaşındaki Uğur Başkaya Hayatını Kaybetti

Akyazı'da hafif ticari araç çarpıştı: 36 yaşındaki Uğur Başkaya yaşamını yitirdi

Kaza, Adapazarı - Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 HU 034 plakalı hafif ticari aracı kullanan K.F. ile 41 AS 441 plakalı hafif ticari aracı süren A.Ö. çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan 54 HU 034 plakalı araç şarampole yuvarlandı ve her iki araç da hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüler K.F., A.Ö. ve Uğur Başkaya'yı itfaiye ekiplerince kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Hayatını kaybeden 36 yaşındaki Uğur Başkaya'nın cenazesi, hastane işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi.

Kılınan ikindi namazının ardından Başkaya, aile mezarlığına defnedildi.

