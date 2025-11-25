Akyazı'da Trafik Kazası: 36 Yaşındaki Uğur Başkaya Hayatını Kaybetti

Adapazarı-Mudurnu D-140 Balballı sapağında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Uğur Başkaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:54
Akyazı'da Trafik Kazası: 36 Yaşındaki Uğur Başkaya Hayatını Kaybetti

Akyazı'da hafif ticari araç çarpıştı: 36 yaşındaki Uğur Başkaya yaşamını yitirdi

Kaza, Adapazarı - Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 HU 034 plakalı hafif ticari aracı kullanan K.F. ile 41 AS 441 plakalı hafif ticari aracı süren A.Ö. çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan 54 HU 034 plakalı araç şarampole yuvarlandı ve her iki araç da hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüler K.F., A.Ö. ve Uğur Başkaya'yı itfaiye ekiplerince kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Hayatını kaybeden 36 yaşındaki Uğur Başkaya'nın cenazesi, hastane işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi.

Kılınan ikindi namazının ardından Başkaya, aile mezarlığına defnedildi.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 36 YAŞINDAKİ GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat