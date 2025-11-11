Alaca'da tandır yangını: Eski kıyafetler çatıyı tutuşturdu

Alaca'nın Sancı köyünde bir çiftin tandırda eski kıyafet yakması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:08
Olayın Detayları

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Sancı köyünde, S.C. (57) ve eşi H.C., evdeki eski kıyafet ve çöpleri yakmak için evin bitişiğindeki tandırda ateş yaktı.

Alevlerin kısa sürede çatıya sıçraması sonucu büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

