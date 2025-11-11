Alaca'da tandır yangını: Eski kıyafetler çatıyı tutuşturdu

Olayın Detayları

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Sancı köyünde, S.C. (57) ve eşi H.C., evdeki eski kıyafet ve çöpleri yakmak için evin bitişiğindeki tandırda ateş yaktı.

Alevlerin kısa sürede çatıya sıçraması sonucu büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

MEYDANA GELENE YANGINDA EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU