Alanya 3. Hamsi Festivali başladı — 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Alanya'da düzenlenen Alanya 3. Hamsi Festivali başladı; iki gün boyunca yaklaşık 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak, etkinlik Pazar günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:59
Alanya 3. Hamsi Festivali başladı — 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Alanya 3. Hamsi Festivali başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Alanya 3. Hamsi Festivali başladı. Etkinlik, Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştiriliyor ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

İki gün sürecek etkinlikte 7 ton hamsi ücretsiz

Festival kapsamında iki gün boyunca toplamda yaklaşık 7 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtılacak. Ziyaretçiler, ücretsiz hamsi ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Alanda ayrıca çok sayıda yöresel ürün standı yer alıyor.

Etkinlik Pazar günü sona erecek ve festival boyunca birçok sanatçı Alanya halkı için ücretsiz konserler verecek.

Dernek başkanından beklenti ve katılım bilgisi

Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla hamsi getirdiklerini belirterek, "Bu sene de yaklaşık 6 buçuk, 7 tona yakın hamsi getirdik; geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katılmıştı, rağbet beklentimizin üstünde" dedi.

Katılımcı görüşü

Hüseyin Karaca ise etkinliğin Alanya ve Karadenizliler için önemine vurgu yaparak, "Aslen Rizeliyim. 15 yıldır Alanya’dayım. Karadeniz festivali 3 yıldır burada düzenleniyor. Her yıl katılıyorum. Çok memnunum. İnsanlara Karadeniz kültürünü tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

