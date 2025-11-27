Alanya Aşevi günde 2 öğün, 209 haneye sıcak yemek desteği

Alanya Aşevi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde günde 2 öğün sıcak yemek ulaştırarak 209 haneye, günlük yaklaşık 600 öğün yemek desteği veriyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alanya Aşevi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara düzenli destek sağlıyor. Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler öğle ve akşam olmak üzere günde 2 öğün şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hizmet kapsamı ve dağıtım

Aşevinde günlük hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekler, Alanya genelinde 209 haneye dağıtılıyor. Toplamda yaklaşık 600 öğün yemek günlük olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Hizmet yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı kalmıyor; ekipler kırsal mahallelere de giderek kapı kapı dolaşıp destek sağlıyor.

Ekip ve dayanışma

Alanya Aşevi, 18 kişilik ekip ile ekonomik durumu yetersiz, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların sofrasını boş bırakmıyor. Belediyenin bu çalışması, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

