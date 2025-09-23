Alanya'da 2 Midibüsün Çarpışması: 15 Yaralı
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda iki midibüsün çarpışması sonucu yaralananlar oldu.
Sürücüleri öğrenilemeyen 07 ACU 586 plakalı belediyeye bağlı toplu taşıma aracı midibüs ile bir tur şirketine ait 21 AHD 934 plakalı tur midibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.