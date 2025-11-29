Alanya'da Giriş Katında Yangın: İtfaiye ve Polis Sevk Edildi

Alanya Saray Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangına sakinlerin müdahalesiyle 112, itfaiye ve polis sevk edildi; yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:26
Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Saray Mahallesi Taşçıali Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi binada yaşayan sakinler yaptı.

Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

