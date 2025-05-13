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Alanya'da Yangın Çıkaran Zanlı Tutuklandı

Alanya'da makilik alanda yangın çıkardığı iddia edilen 27 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:11
Alanya'da Yangın Çıkaran Zanlı Tutuklandı

Alanya'da Orman Yangını Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, makilik alanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen makilik arazide son bir haftada meydana gelen 4 yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yangınların Şüphelisi E.Y. Gözaltına Alındı

Yapılan araştırmalar sonucunda, yangınları çıkardığı öne sürülen E.Y. (27) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Alanya'da meydana gelen bu olay, bölgedeki orman yangınları ile ilgili endişeleri artırırken, yetkililerin yangın güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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