Alaplı'da Ayakkabı Boyacısı Hüseyin Öztürk, Engelli Köpeği 'Pamuk'a 10 Yıl Bakıyor

Alaplı'da ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, yüzde 55 engelli ve ön sağ ayağı kesilmiş köpeği Pamuk'a 10 yıldır kazancının yarısını harcayarak bebek gibi bakıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:04
Kazadan kurtulan köpek Pamuk'a adanmış bakım

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, kazancının yarısını 10 yıldır baktığı engelli köpeği 'Pamuk' için harcıyor.

Yüzde 55 engelli olan Öztürk, yavruyken kaza geçiren ve bir bacağı kesilen köpeğe bebek gibi baktığını söyledi.

Alaplı'da 10 yıl önce otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi. Ön sağ ayağı kesilen köpek, Alaplı Belediyesi Hayvan Barınma Evi'nde tedavisinin ardından yaşamını sürdürmeye başladı.

Onu 10 yıldır hiç yanından ayırmadığını belirten Hüseyin Öztürk, 'Hayvanları çok seviyorum. 15 yıldır ilçe merkezinde ayakkabı boyayarak geçimimi sağlıyorum. Pamuk'u barınaktan aldım, o günden beri beraberiz. Köyde yaşıyorum, her sabah işe geldiğimde beni kapıda karşılıyor' dedi.

Kendisinin de engelli olduğunu ifade eden Öztürk, Pamuk'u her gün düzenli olarak beslediğini ve bebek gibi baktığını söyledi.

Esnaflardan Serkan Pehlivan ise, 'Hüseyin kardeşimiz engelli bir köpeğe yıllardır sahip çıkıyor. Kazancının bir kısmını onun için harcıyor. Kendisi gerçekten çok iyi ve yardımsever bir insan' diye konuştu.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde