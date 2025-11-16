Alaplı'da Düğün Yemeği Zehirledi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuk döneri yedikten sonra 8 kişi zehirlenme şüphesiyle Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:45
Alaplı'da Düğün Yemeği Zehirledi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alaplı'da Düğün Yemeği Zehirledi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İkram edilen tavuk döner sonrası rahatsızlandılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, davetliler yedikten bir süre sonra şikayet yaşamaya başladı. Hastanede yapılan muayenede söz konusu kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Yapılan müdahalenin ardından zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı taburcu edildi.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE İKRAM EDİLEN YEMEKTEN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 8...

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE İKRAM EDİLEN YEMEKTEN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 8 KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE İKRAM EDİLEN YEMEKTEN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 8...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü
3
Batman’da Sürücü Yağmur Altında Arabasını Fırçayla Yıkadı
4
Yavuz Ağıralioğlu Tavşanlı'da Nikah Şahidi Oldu
5
Samsun’da Polis Meslek Yüksekokulu’nda İntihar: 20 Yaşındaki Öğrenci 5. Kattan Düştü
6
Serik'te Tek Katlı Evde Korkutan Yangın Söndürüldü
7
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?