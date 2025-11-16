Alaplı'da Düğün Yemeği Zehirledi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İkram edilen tavuk döner sonrası rahatsızlandılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, davetliler yedikten bir süre sonra şikayet yaşamaya başladı. Hastanede yapılan muayenede söz konusu kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Yapılan müdahalenin ardından zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı taburcu edildi.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR DÜĞÜNDE İKRAM EDİLEN YEMEKTEN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 8 KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI.