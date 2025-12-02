Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı

Alaplı Karaağaç’ta rampada geriye kayan otomobil 8 metrelik istinat duvarından düşerek park halindeki araca çarptı; sürücü A.A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:11
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı

Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı

Olayın Detayları

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Karaağaç Mahallesi bayır mevkiinde meydana gelen kazada, rampada geri doğru kayan bir otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikten istinat duvarını aşarak alt kısımda park halinde bulunan başka bir aracın üzerine düştü.

Kazada, 67 DZ 751 plakalı aracı kullanan sürücü A.A., rampayı çıkmaya çalışırken bir anda geriye kaydı ve direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araç içinde sıkışan sürücü A.A. güçlükle çıkartıldı. Kazada iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

