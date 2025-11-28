Alaşehir'de Ev Yangını Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü

Alaşehir'de Ev Yangını Komşuların Müdahalesiyle Söndürüldü

Şeyhsinan Mahallesi'nde gece saat 22.00'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Y.T.'ye ait bir evde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen olayda, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri hızla müdahale etti; yapılan ilk operasyon sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber alır almaz koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" dedi. Eşi Ü.T. ve çocuklarının akşam yemeğinin ardından komşulara ziyarete gittiği belirtildi. Yangını öğrenen Ü.T., eve gelirken baygınlık geçirdi; 112 sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu bakkal Şener Şeker, "Çocuklar koşarak 'Evde yangın var' dediler. Ben de iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak komşularla müdahale ettik. Dış kapıyı açamadığımız için korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini önledik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelince yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Ü.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

