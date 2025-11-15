Alman Federal Meclisi'nde Şüpheli USB Alarmı: Milletvekilleri Uyarıldı

Alman Federal Meclis Polisi, İngilizce ön yazılı gönderilen şüpheli USB bellekler nedeniyle milletvekillerini uyardı; bellekler bilgisayarlara takılmamalı, güvenli teslim isteniyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:21
Alman Federal Meclis Polisi, yabancı dilde yazılan bir ön yazı ile birlikte milletvekillerine gönderilen şüpheli USB bellekler nedeniyle alarma geçti. Polis, milletvekillerinden şüpheli USB bellekleri bilgisayarlara takmamalarını ve güvenlik birimlerine teslim edilmesini istedi.

Olayın gelişimi

Alman Federal Meclisinde güvenlik ihlali yaşandı. Milletvekillerine şüpheli mektuplar ve USB bellekler gönderilmesi üzerine Meclis Polisi alarma geçti. Alman medyasında yer alan haberlere göre bu hafta içinde farklı partilerden bazı milletvekillerine ulaştırılmak üzere İngilizce ön yazılı bir mektup ile USB belleklerin olduğu paketler gönderildi.

Meclis Polisi uyarısı

Söz konusu olayın ardından harekete geçen Meclis Polisi, tüm parti gruplarının yönetimlerine elektronik posta ile uyarıda bulundu. Uyarı yazısında, 'Alman Federal Meclisinde bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve bir USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Söz konusu postaların ulaştığı alıcıların USB bellekleri bilgisayarlara bağlamamaları gerekmektedir' denildi. Meclis Polisi, söz konusu belleklerin ayrı bir zarf içinde kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Parlamento grupları ve alınan önlemler

Uyarı yazısından sonra parlamento grup yönetimleri, tüm milletvekillerini ve personellerini şüpheli mektuplar ve USB bellekler konusunda bilgilendirdi ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Meclis Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Bazı milletvekillerinin ise söz konusu USB bellekleri güvenlik talimatlarına uygun olarak imha ettiği belirtildi.

Belirsizlik ve soruşturma

Ancak 630 üyesi bulunan Alman Meclisinde kaç milletvekiline şüpheli mektup ve USB bellek gönderildiği henüz bilinmiyor. Meclis Polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

