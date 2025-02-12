Alman Kadın Tabea Wohlrab, Aydın'da İslamiyet'i Seçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab, İslamiyet'i kabul etti. Kuşadası Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler sunuldu.

İhtida Merasimi

Merasimde, Wohlrab kelime-i şehadet getirerek Müslüman olma sürecini tamamladı. İhtida sonrası, kendisine Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Kültürel Bağlar ve Etkilenme

Annesinin Alman, babasının ise Türk olduğunu belirten Wohlrab, Almanya'da yaşadığını ve çevresindeki etkileşimler sonucunda Müslüman olma kararı aldığını ifade etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti. Kuşadası Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti. Kuşadası Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.