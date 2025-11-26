Almanya Büyükelçisi Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'de Ziyaret Etti

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'de Ziyaret Etti

İkili ilişkiler, yerel projeler ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i makamında kabul etti.

İlimize bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Büyükelçi Sorg ile Vali Çiçek arasında iki ülke ilişkileri, yerel düzeyde yürütülen projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Gökmen Çiçek, ziyarete ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: Büyükelçi Sorg’u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum

Büyükelçi Sorg da karşılıklı görüşme ve misafirperverlik için Vali Çiçek'e teşekkürlerini iletti.

