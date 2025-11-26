Almanya Büyükelçisi Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'de Ziyaret Etti

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret ederek iki ülke ilişkileri, yerel projeler ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:03
Almanya Büyükelçisi Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'de Ziyaret Etti

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Vali Gökmen Çiçek'i Kayseri'de Ziyaret Etti

İkili ilişkiler, yerel projeler ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i makamında kabul etti.

İlimize bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Büyükelçi Sorg ile Vali Çiçek arasında iki ülke ilişkileri, yerel düzeyde yürütülen projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Gökmen Çiçek, ziyarete ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: Büyükelçi Sorg’u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum

Büyükelçi Sorg da karşılıklı görüşme ve misafirperverlik için Vali Çiçek'e teşekkürlerini iletti.

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ SİBYLLE KATHARİNA SORG, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ...

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ SİBYLLE KATHARİNA SORG, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ ZİYARET ETTİ.

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ SİBYLLE KATHARİNA SORG, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama