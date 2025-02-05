Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Trump'a Sert Tepki: 'Filistinlileri Sürgüne Gönderme Teklifi Kabul Edilemez'

Steinmeier'den Trump'ın Tekliflerine Sert Eleştiri

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki önerilerinin büyük endişe ve korkuya neden olduğunu ifade etti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Steinmeier, bu tür tekliflerlerin uluslararası hukuk açısından kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, dünya genelinde insan haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Filistin konusunun karmaşıklığına işaret eden Steinmeier, uluslararası toplumun bu tür yaklaşımlara karşı ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.