Almanya'da 35 Yıl Sonra Şap Hastalığı Tespit Edildi: Önlemler Alındı

Brandenburg'da manda sürülerinde görülen şap hastalığı nedeniyle Berlin'deki hayvanat bahçeleri kapatıldı, önlemler arttı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:47
Almanya'da 35 Yıl Sonra Şap Hastalığı Tespit Edildi: Önlemler Alındı

Almanya'da Şap Hastalığı Endişesi

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde 35 yıl aradan sonra bir manda sürüsünde şap hastalığı tespit edilmesi büyük bir endişeye yol açtı. Bu gelişmenin ardından Berlin'deki hayvanat bahçeleri, hayvan parkları ve çocuk çiftlikleri, hayvan sağlığı için geçici olarak kapatıldı.

Hayvanların İtlafı ve Önlemler

Brandenburg'un Märkisch-Oderland bölgesindeki Manda sürüsünde görülen hastalık nedeniyle, yakın çevredeki çift tırnaklı hayvanların itlafı gerçekleştirildi. Bu durum, eyalet genelinde ciddi kaygılara neden olurken, inek, domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların canlı olarak nakli de askıya alındı.

Çiftçiler Endişeli

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının kırsal alanlarda yayılması halinde bunun çiftçiler için büyük bir felaket olacağını belirtti. Wendorff, "Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun sonuçları mali yönden üzücü olabilir," dedi.

Tarım Fuarı ve Sektör Toplantısı

Berlin eyalet hükümeti, 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına çift tırnaklı hayvanların katılımını yasakladı. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir ise, şap hastalığı salgınını görüşmek üzere yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Uluslararası Tepkiler

Öte yandan, Güney Kore Tarım Bakanlığı, şap vakalarının ortaya çıkmasının ardından Almanya'dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı. Hollanda da, Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu. Ayrıca, 27 Aralık 2024'ten itibaren Güney Kore'ye gönderilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri uygulanacak. Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.

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