Almanya'da PKK Üyesi Mehmet K. Tutuklandı

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Mehmet K. tutuklandı. Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Mehmet K, dün başkent Berlin'de yakalandı.

Ev Aramaları Gerçekleşti

Mehmet K'nin Oberhausen ve Berlin'deki evleri arandı. Açıklamada, zanlının terör örgütünün üyesi olmakla suçlandığı ve 2014 yılından bu yana PKK kadrosunda sözde bölge sorumlusunun görevini yürüttüğü belirtildi.

Örgüt İçindeki Rolü

Zanlının, Ekim 2014 ile Haziran 2015 arasında Stuttgart ve 2015 yılının sonuna kadar Köln sorumlu olduğu, daha sonra 2024'te Berlin, Hamburg ve Aşağı Saksonya gibi bölgelerin sözde "Kuzey Bölgesi" sorumlusuyla ilgili bilgiler verildi.

Şüpheli Mehmet K’nin, örgüt içindeki organizasyon, personel ve propaganda faaliyetlerinin koordinatörlüğünü üstlendiği, örgüt üyelerine talimatlar vererek bunların uygulanmasını kontrol ettiği kaydedildi. Ayrıca, PKK için sözde bağış adı altında para toplama faaliyetlerini organize ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularına rapor vermekle yükümlü olduğu da vurgulandı. Mehmet K’nin bugün hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.