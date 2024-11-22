DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
35,96 0,64%
ALTIN
2.991,49 -1,08%
BITCOIN
3.359.792,98 0,83%

Almanya'da PKK Üyesi Mehmet K. Tutuklandı

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen Mehmet K. tutuklandı. Yakalama ve ev aramaları Berlin'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:21
Almanya'da PKK Üyesi Mehmet K. Tutuklandı

Almanya'da PKK Üyesi Mehmet K. Tutuklandı

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Mehmet K. tutuklandı. Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Mehmet K, dün başkent Berlin'de yakalandı.

Ev Aramaları Gerçekleşti

Mehmet K'nin Oberhausen ve Berlin'deki evleri arandı. Açıklamada, zanlının terör örgütünün üyesi olmakla suçlandığı ve 2014 yılından bu yana PKK kadrosunda sözde bölge sorumlusunun görevini yürüttüğü belirtildi.

Örgüt İçindeki Rolü

Zanlının, Ekim 2014 ile Haziran 2015 arasında Stuttgart ve 2015 yılının sonuna kadar Köln sorumlu olduğu, daha sonra 2024'te Berlin, Hamburg ve Aşağı Saksonya gibi bölgelerin sözde "Kuzey Bölgesi" sorumlusuyla ilgili bilgiler verildi.

Şüpheli Mehmet K’nin, örgüt içindeki organizasyon, personel ve propaganda faaliyetlerinin koordinatörlüğünü üstlendiği, örgüt üyelerine talimatlar vererek bunların uygulanmasını kontrol ettiği kaydedildi. Ayrıca, PKK için sözde bağış adı altında para toplama faaliyetlerini organize ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, terör örgütünün sözde Avrupa sorumlularına rapor vermekle yükümlü olduğu da vurgulandı. Mehmet K’nin bugün hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şerzan Kurt davasında emekli polis memuruna hapis cezası
2
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor
3
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı
4
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı
5
Lavrov: Biden Yönetimi, Trump'a Ukrayna'da Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor
6
Antalya'da Aşırı Yağışlar: 403 Kişi Tahliye Edildi
7
Bakan Kurum, Malta ile İşbirliğini Geliştiriyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak